Глава ЛДПР Жириновский признался, что за полтора года шесть раз привился от COVID-19

Москва, 26 октября. Вакцинация является эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский признался, что прошел эту процедуру шесть раз.

По его словам, в качестве первых двух доз ему поставили препарат «Спутник V». Ревакцинацию он прошел, когда начал замечать снижение уровня антител. Кроме того, политик сообщил, что он сделал и седьмую прививку, однако она была от гриппа.

«Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок!» — передает слова Жириновского Telegram-канал URA.RU.

Он напомнил, что частая вакцинация может навредить здоровью. Однако прививки необходимы, чтобы обезопасить друг друга.

Владимир Жириновский ранее назвал пандемию COVID-19 гражданской войной. Он призвал россиян объединиться и обеспечить победу над заболеванием.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее объяснил главное отличие в течении коронавируса у привитых и непривитых россиян. Различия могут наблюдаться даже в последствиях болезни, передает-интернет издание «Подмосковье сегодня».