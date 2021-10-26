Губернатор Западной Вирджинии Джастис: границы штатов меняются из-за идеологических споров

Вашингтон, 26 октября. Три округа штата Мэриленд — Вашингтон, Аллегани и Гарретт — с общим населением в 170 тысяч человек могут сменить свою принадлежность из-за политических взглядов. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис.

В беседе с телеканалом Fox News Джастис поделился взглядом на кризисную обстановку в «Штате старой границы», из-за которой сразу три округа могут быть включены в состав соседней административной единицы. По словам республиканца, жители трех субъектов Мэриленда придерживаются консервативных взглядов, что мешает построить «махровый либерализм», поэтому сейчас всерьез рассматривается вопрос о том, что сразу 170 тысяч американцев могут сменить свою прописку. Гарретт, Аллегани и Вашингтон стали настоящей занозой для левого правительства одного из первых штатов США, констатирует Джастис.

«Вот о чем я подумал: ведь для Мэриленда эти округа — как заноза. Если Мэриленд хочет удариться в такой махровый либерализм, в такой абсурд, эти округа гораздо больше похожи на типичные округа Западной Вирджинии, а не Мэриленда. И если Мэриленд хочет выйти за все рамки, я скажу: "Отпустите их!"», — объяснил Джим Джастис.

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Также губернатор Западной Вирджинии подробно описал процедуру возможного перехода: жители трех округов подают запрос на трансфер, администрация Мэриленда его одобряет, а затем решающее слово остается за Белым домом. Вероятность такого сценария невелика, однако если это случится, Джастис от имени своего региона заверил, что они с радостью примут новых жителей.

Отношение простых американцев к властям и левой идеологии постепенно меняется после прихода к власти президента Джо Байдена. Как отметил телеканал CNN, рейтинги политика-демократа рекордно обвалились, и это может означать возвращение нации к нормальной жизни.