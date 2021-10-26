Книжные издательства заявили о миллионных убытках из-за новых COVID-ограничений

Москва, 26 октября. Российские книжные издательства могут потерпеть серьезные убытки из-за новых ограничений, связанных с распространением COVID-19, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что в случае недельного локдауна компания потеряет 100 млн рублей. Он подчеркнул, что на онлайн-продажи приходится меньше половины выручки издательства.

О потерях продаж в период нерабочих дней заявили и в издательской группе «Альпина». По словам гендиректора группы Алексея Ильина, на закрытые книжные магазины приходится порядка 30% продаж, передает INFOX.

Как ожидали в «Эксмо-АСТ» до объявления новых ограничений, книжный рынок в РФ по итогам 2021 года должен был вырасти на 3% по сравнению с 2019 годом и на 18% относительно прошлого года. По мнению издательства, онлайн-продажи не смогут полностью компенсировать закрытие точек, особенно если нерабочие дни продлятся больше недели.

Большинство россиян предпочитает покупать бумажные книги, а не скачивать электронную литературу. Как показал опрос, основная часть жителей страны читают по две книги в месяц.