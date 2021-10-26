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Индекс Мосбиржи сократился на 0,01% в начале торгов

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:01
Экономика
Индекс Мосбиржи сократился на 0,01% в начале торгов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 26 октября. Российский рынок акций открылся снижением индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Индикатор Мосбиржи на старте торговой сессии опустился на 0,01% и составил 4254,59 пункта. Индекс РТС, наоборот, продемонстрировал рост. Он прибавил 0,29% и достиг 1925,11 пункта.

К 10:36 по московскому времени индекс Мосбиржи продолжил сокращаться до 4246,56 пункта (-0,2%). Индекс РТС также перешел к снижению до 1918,82 пункта (-0,04%).

Скачок волатильности на мировых фондовых рынках связан с сезонным фактором, заявил ранее глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Причем российский рынок акций выглядел устойчивее мировых площадок, отметил он.

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