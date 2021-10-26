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Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими певцами 2021 года
Общество
Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими певцами 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 26 октября. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Марка №1 в России» провел соцопрос, посвященный выбору лучшего эстрадного исполнителя 2021 года.

Лидером среди мужчин стал известный певец Олег Газманов, за него отдали свой голос 19% опрошенных. На втором месте оказался рэпер Баста (10%), замыкают тройку Григорий Лепс и Сергей Лазарев, набравшие по 9%. Леонид Агутин и Валерий Меладзе не вошли в топ-3, но набрали ненамного меньше голосов — у обоих по 8%.

Лучшей певицей России признана Полина Гагарина (17%), следом идет Пелагея (13%). А вот третье место поделили между собой известные исполнительницы Елена Ваенга, Zivert, София Ротару и Валерия.

Вкусы россиян заметно отличаются в зависимости от возраста и места проживания. Так, голоса за Гагарину отдавали преимущественно молодые люди из крупных городов. А Газманова выбирали россияне в возрасте от 60 лет в небольших городах и поселениях.

Ранее стало известно, что «есаул» отечественной эстрады задумался о завершении карьеры. Газманов заявил, что гастрольный тур в честь его 70-летия может стать последним.

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