Адвокат Марадоны заявил, что легендарный футболист умер из-за плохого лечения

Буэнос-Айрес, 26 октября. Аргентинский адвокат Матиас Морла заявил в зале суда, что сердце легендарного футболиста Диего Марадоны буквально «разорвалось» из-за ненадлежащего качества лечения. Юрист назвал сумасшествием решение лечить нападающего дома.

Морла указал на то, что доктора допустили очень много ошибок, в результате футболист скончался.

«Диего умер, врачи раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось. После его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике», — передает слова адвоката FOX Sports.

Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет. Легендарный футболист умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В апреле 2021 года медкомиссия сообщала, что Марадона мог быть мертв за несколько часов до попыток реанимации.