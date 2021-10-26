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США заявили о пересмотре процесса нормализации отношений между Израилем и Суданом
Весь мир
США заявили о пересмотре процесса нормализации отношений между Израилем и Суданом
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 26 октября. Госдепартамент США заявил о возможном пересмотре нормализации отношений между Израилем и Суданом на фоне совершенного накануне государственного переворота в африканской стране.

«Многие партнеры, с которыми мы сейчас разговаривали, выразили аналогичную степень тревоги, озабоченности и осуждения того, что происходило в Хартуме», — сказал пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

По его словам, в нынешних условиях некоторые международные файлы, включая споры вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ), требуют пересмотра со стороны властей США. Под вопросом теперь и процесс сближения Хартума с Тель-Авивом. Нормализация отношений, заявил Прайс, нуждается в срочной переоценке.

«Мы и Израиль очень внимательно следим за тем, что произойдет в ближайшие часы и в ближайшие дни. Я пока не хотел бы вдаваться в подробности», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Госдепа объявил, что США приостанавливают оказание помощи Судану в размере 700 млн долларов после военного переворота. По его словам, эти средства предназначались для поддержки перехода страны к демократии, в то время как Вашингтон разрабатывает дальнейшую стратегию и программы для Хартума. Однако арест правительственных чиновников и других политических лидеров, включая премьер-министра Абдаллы Хамдока, подрывает данный процесс. Прайс призвал к немедленному восстановлению правительства под руководством гражданских деятелей.

«Мы признаем законное недовольство темпами перехода, но увольнение официальных лиц и роспуск властных институтов нарушают конституционную декларацию Судана и противоречат демократическим устремлениям народа. Военные должны немедленно освободить и обеспечить безопасность всех задержанных политических деятелей и полностью восстановить гражданское переходное правительство», — заключил Прайс.

Накануне главнокомандующий ВС и бывший председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с обращением к народу, в котором обозначил будущие цели страны после роспуска верховных институтов власти. При этом защиту от вмешательства Запада во внутренние дела восточноафриканского государства он назвал одной из главных задач нового переходного правительства.

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сша судан
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