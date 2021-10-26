«Офицеры России» в ответ на слова Моргенштерна объяснили значение Дня Победы

Москва, 26 октября. Генерал-майор Сергей Липовой жестко отреагировал на высказывания рэпера Моргенштерна, который усомнился в важности организации военных парадов, и подчеркнул ценность празднования Дня Победы.

Рэпер Моргенштерн затронул тему парадов Победы в интервью для шоу «Осторожно, Собчак!». Эпатажный артист заявил, что государство ежегодно выделяет на торжественные мероприятия миллионы, и скептически высказался о необходимости празднования 9 Мая. По его мнению, «наверное, гордиться больше нечем».

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Липовой прокомментировал высказывание Моргенштерна в беседе с изданием «Москва 24». Генерал-майор отметил, что празднование 9 Мая имеет ключевое значение в сохранении истории страны, передает канал RT.

«Мы должны праздновать его как можно больше, знать и изучать историю войны, историю государства, иначе, если мы не будем знать свою историю, мы будем обречены пережить ее заново», — объяснил Липовой.

В Госдуме также отреагировали на критику парадов со стороны Моргенштерна. Депутат Светлана Бессараб посоветовала рэперу обратить внимание на собственные расходы.