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Захарова показала трогательную сцену со встречи Лаврова с норвежской коллегой Хюитфельд
Политика
Захарова показала трогательную сцену со встречи Лаврова с норвежской коллегой Хюитфельд
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Тромсе, 26 октября. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд, которая удивила его необычной шкатулкой, сообщает официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Встреча министров состоялась в норвежском городе Тромсе, где дипломаты возложили цветы к памятнику погибшим советским солдатам. В ходе переговоров Хюитфельд показала Лаврову семейную реликвию, которая хранилась много лет у ее деда. По словам дипломата, эта шкатулка была сделана советскими военнопленными, с которыми дедушка был вместе в концлагере, а потом хранил об этом воспоминания до конца жизни.

В ответ Лавров поблагодарил Хюитфельд за бережное отношение к памяти о советских солдатах и военнопленных.

Ранее глава МИД РФ пригласил Хюитфельд посетить Россию. По его словам, дипломат сможет сделать это в любое удобное для нее время.

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