Рост цен на отдых в ноябрьские выходные достиг 30%

Москва, 26 октября. Стоимость отдыха в нерабочие дни в ноябре выросла на 10-30% в зависимости от даты заселения и направления. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как только в стране объявили о дополнительных ограничениях, спрос взлетел, ответила эксперт на вопрос о влиянии введения длинных выходных на расценки туров.

По словам Ломидзе, в связи с рядом ограничений в большинстве российских регионов объем брони на путешествия по РФ заметно сократился. В числе лидирующих заграничных направлений она назвала Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану.

Введение нерабочих дней в России не является локдауном, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эта мера направлена на разрыв цепочек передачи коронавирусной инфекции.