Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 11:32
11:32
Происшествия
Двое жителей Краснодарского края скончались от отравления суррогатным алкоголем
11:32
Экономика
Кабмин изучит эффективность стимулов использования возобновляемой энергии
11:31
Происшествия
Полиция получила сообщение о буйном пассажире на борту самолета Стамбул — Ростов-на-Дону
11:26
Политика
Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
11:26
Происшествия
В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка скончалась от отравления алкоголем
11:25
Весь мир
Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии
11:24
Политика
Немецкий правозащитник Мурей о ситуации в Германии: «Русским здесь не место»
11:24
Общество
Власти Новосибирской области вводят систему QR-кодов с 30 октября
11:23
Общество
Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
11:22
Весь мир
Иран расширяет производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе
Все новости

Политолог Каукенов назвал Путина бастионом на пути сохранения ценностей

  /   Обновлено: 26 октября 2021 10:51
Политика
Политолог Каукенов назвал Путина бастионом на пути сохранения ценностей
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Алма-Ата, 26 октября. Президент России Владимир Путин послал сигнал соотечественникам и единомышленникам за рубежом, заявил политолог, директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов.

Выступая на Валдайском форуме в Сочи, Путин сообщил, что современная западная идеология не является безальтернативной. Как отметил Каукенов, главным адресатом выступления президента РФ стала внутренняя публика, так как Путин наравне с остальными россиянами не разделяет текущий вектор развития Запада — его идеологию.

«Владимир Владимирович видит себя своего рода бастионом на пути сохранения определенных ценностей и защитником определенных слов, как, например, "мама"», — цитирует эксперта РИА Новости.

Политолог Каукенов назвал Путина бастионом на пути сохранения ценностей
kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

В пример он привел западное поветрие на термины «родитель номер один» и «родитель номер два», что вызывает неприятие не только у россиян, но и на постсоветском пространстве в целом. В целом выступление Путина не получит широкого освещения или обсуждения на Западе из-за противоречия текущему общественному и политическому устройству, заключил Каукенов.

Ранее американские читатели ресурса Breitbart поддержали слова Путина, который заявил, что смена пола у детей является преступлением против человечности. Один из читателей заявил, что это и является причиной ненависти Запада к России и Китаю.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Каукенов назвал Путина бастионом на пути сохранения ценностей
путин россия каукенов
Комментировать