Алма-Ата, 26 октября. Президент России Владимир Путин послал сигнал соотечественникам и единомышленникам за рубежом, заявил политолог, директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов.

Выступая на Валдайском форуме в Сочи, Путин сообщил, что современная западная идеология не является безальтернативной. Как отметил Каукенов, главным адресатом выступления президента РФ стала внутренняя публика, так как Путин наравне с остальными россиянами не разделяет текущий вектор развития Запада — его идеологию.

«Владимир Владимирович видит себя своего рода бастионом на пути сохранения определенных ценностей и защитником определенных слов, как, например, "мама"», — цитирует эксперта РИА Новости.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

В пример он привел западное поветрие на термины «родитель номер один» и «родитель номер два», что вызывает неприятие не только у россиян, но и на постсоветском пространстве в целом. В целом выступление Путина не получит широкого освещения или обсуждения на Западе из-за противоречия текущему общественному и политическому устройству, заключил Каукенов.

Ранее американские читатели ресурса Breitbart поддержали слова Путина, который заявил, что смена пола у детей является преступлением против человечности. Один из читателей заявил, что это и является причиной ненависти Запада к России и Китаю.