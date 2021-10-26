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Иран расширяет производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе
Весь мир
Иран расширяет производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 26 октября. Иран увеличивает производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе, сообщает международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Получаемый при этом продукт утилизируется.

Смысл, по словам представителей международной организации, заключается в оттачивании Тегераном технологии обогатительного процесса и наращивании теоретических знаний. Тем не менее МАГАТЭ пришло к решению «увеличить частоту и интенсивность своей деятельности в области безопасности» на наземной экспериментальной установке по обогащению топлива (PFEP) в Натанзе.

«25 октября 2021 года Агентство подтвердило, что Иран начал подавать гексафторид урана, обогащенный до 20 % U-235, в одну центрифугу IR-6 на линии 2 НИОКР в PFEP, и что полученный продукт затем объединяется с «урановыми хвостами» (с обедненными отходами из центрифуги — прим. ред.), — говорится в отчете МАГАТЭ.

Тем временем Евросоюз демонстрирует стремление к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры насчет которого прервались в июле 2021 года по инициативе Ирана. В качестве повода руководство Исламской республики привело минувшие летом президентские выборы, что якобы потребовало времени на формирование новой администрации, переговорной группы и введения ее в курс дела. До этого с апреля текущего года в Вене прошли шесть раундов диалога.

Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано сообщил, что 27 октября в Брюсселе состоится встреча переговорщиков от Евросоюза и Ирана Энрике Моры и Али Багери. Они должны обсудить возобновление процесса в Вене.

Иран продолжает активные ядерные исследования с момента выхода США под руководством Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году. В соответствии с утратившим силу документом Исламская республика отказывалась от военного развития ядерной отрасли в обмен на снятие существовавших до этого экономических санкций. Сейчас же Иран, устояв перед внешним давлением и тяжелыми ограничительными мерами, по своим технологическим и производственным возможностям находится на пороге создания ядерного оружия.

В начале сентября МАГАТЭ опубликовало квартальный отчет, в котором выразило обеспокоенность резким увеличением иранских запасов обогащенного урана. Так, за три летних месяца текущего года масса насыщенного до 60% материала возросла с 2,4 килограмма до 10 килограммов, количество обогащенного до 20% урана увеличилось с 63 до 84 килограммов, а запасы сырья с чистотой менее 5% снизились с 3 141 килограмма до 2 278 килограммов.

Действующий же президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявлял, что он приветствует возобновление ядерной сделки, но лишь на условии выполнения Тегераном предварительных условий соглашения. Это подразумевает остановку ядерной программы до снятия санкций, в то время как Иран настаивает на обратном порядке данных шагов.

Евросоюз в данном случае выступает как координатор переговоров с республикой, в которых помимо Соединенных Штатов участвуют Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция.

«ЕС является координатором СВПД. И мы поддерживаем взаимодействие ЕС с Ираном в этом качестве. <…> конечным пунктом назначения должна быть Вена», — заявлял на этот счет представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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