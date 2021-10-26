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США хотят запретить России использовать систему ответного ядерного удара «Мертвая рука»

  /   Обновлено: 26 октября 2021 10:39
Армия
США хотят запретить России использовать систему ответного ядерного удара «Мертвая рука»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 октября. Американские военные требуют, чтобы Россия отказалась от эксплуатации системы ответного ядерного удара под названием «Периметр», которую на западе также называют «Мертвая рука».

Западные страны в годы холодной войны считали, что в случае ядерной атаки со стороны США или НАТО советская система «Периметр» сможет нанести ответный удар раньше, чем ракеты достигнут российских территорий. В Вашингтоне очень боятся этого серьезного комплекса, поэтому американцы хотят запретить России использовать систему.

Известно, что после получения сведений о возможном ударе командование системой передается дежурному офицеру, либо другим представителям руководящего состава страны. Если никто из них не ответит на сигнал, то система может самостоятельно принять решение о нанесении ответного удара по противнику. После запуска «Периметр» остановить невозможно.

США хотят запретить России использовать систему ответного ядерного удара «Мертвая рука»
youtube.com / Prt Scr / Русский Мир

Этот боевой комплекс прошел модернизацию и был оснащен нейросетью. Российская система способна произвести уничтожение противника за 15-20 минут. В России «Периметр» часто называют «системой гарантированного возмездия».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Западу не стоит опасаться советского комплекса «Мертвая рука», так как ему на смену пришли более смертоносные системы. Подчеркивалось, что ни один агрессивный выпад против РФ не останется безнаказанным, передает «Утро.ру».

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россия сша периметр мертвая рука
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