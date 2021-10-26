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Россиянка Авалишвили рассказала о своей любви к народу Грузии и местным традициям

  /   Обновлено: 26 октября 2021 10:33
Общество
Россиянка Авалишвили рассказала о своей любви к народу Грузии и местным традициям
wikipedia.org  /  Lidia Ilona / CC BY 2.0

Батуми, 26 октября. Блогер Екатерина Авалишвили вместе с семьей случайно осталась жить в Грузии из-за пандемии коронавируса и всем сердцем полюбила эту страну.

В марте 2020 года россиянка поехала отдыхать в Грузию, но домой вернуться не смогла, так как границы государства закрыли в связи с коронавирусной пандемией. По словам Екатерины, сначала было сложно жить в новых условиях, потому что страну фактически поставили на паузу.

«Приходилось закатывать штаны до колен и изобретать новые сочетания одежды из пяти предметов гардероба. В таких условиях очень здорово тренируется фантазия», — написала женщина в своем блоге в Instagram.

Через какое-то время на новом месте начали появляться друзья и налаживаться контакты, а также возник интерес к исследованию страны. Вскоре семья приобрела старенькую машину и начала колесить по Грузии, знакомясь с местными традициями и обычаями. Так, россиянка пишет, что грузины — это очень добродушный и религиозный народ, который живет в мире и согласии друг с другом.

Россиянка Авалишвили рассказала о своей любви к народу Грузии и местным традициям
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

В Грузии очень хорошо относятся к животным. Местные жители подкармливают бездомных собак и кошек. Как отметила Екатерина, звери на улицах Батуми доверяют прохожим и не убегают.

«Жизнь грузин пропитана любовью, традициями, правилами, смыслами, которые невозможно познать в полной мере, но хочется хотя бы приблизиться. За этим чувствуется огромная сила, дух и единство народа, связь поколений», — добавила блогер.

Напомним, побывавший в 145 странах блогер-путешественник Вадим Арутюнов рассказал, как ему это удалось. Зачастую о путешествиях он пишет в своем блоге, контент которого можно назвать по-своему уникальным.

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