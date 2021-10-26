Минцифры запустит прототип приложения для работы госслужащих в 2022 году

Москва, 26 октября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) объявило тендер на создание суперприложения для государственных служащих за 500 миллионов рублей.

Новое приложение (super app) должно объединить мессенджер, программу для видеоконференций, почту, облачное хранилище, внутренний портал и многие другие полезные опции. Первый рабочий прототип планируют запустить до конца следующего года.

Ожидается, что уже на первых этапах у софта появится целый список заказчиков — Росстат, Пенсионный фонд, Минэкономики и фельдъегерская служба, сообщает «Коммерсант». По задумке, программу можно будет установить на личные устройства всех сотрудников ведомств, однако пользоваться можно будет и с помощью браузера.

«В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО», — приводит «Газета.Ru» слова главы департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константина Гурзова.

Ранее стали известны подробности о разработке пермских ученых. Они создают программу, которая должна повысить уровень осведомленности жителей об экологичном образе жизни. Пользователям объяснят правила сортировки мусора и подскажут места его приема.