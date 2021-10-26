Американские чиновники обвинили Иран в нападении на базу Эт-Танф в Сирии

Вашингтон, 26 октября. Иран стоял за атакой на американскую базу Эт-Танф на юго-востоке Сирии, считают официальные лица США.

По словам анонимных чиновников, именно Тегеран способствовал нападению, однако беспилотники, атаковавшие военный объект, были запущены не с территории Исламской республики. Согласно данным американцев, БПЛА были также иранского производства.

Официальные лица Соединенных Штатов полагают, что в нападении участвовало до пяти беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчатыми веществами. БПЛА поразили как американский гарнизон, так и сторону, где базируются силы так называемой «сирийской оппозиции».

Сообщений о пострадавших и погибших в результате атаки не поступало.

US officials say attack on #Syria base involved as many as 5 Iranian drones laden with explosive chargeshttps://t.co/6OJZ4Obyja — Arab News (@arabnews) October 25, 2021

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался предоставить подробности, когда его спросили об этом инциденте во время пресс-конференции 25 октября.

Чиновник назвал произошедшее «сложным, скоординированным и преднамеренным нападением» и заявил, что США уже сталкивались с подобными атаками со стороны шиитских формирований, поддерживаемых Ираном. При этом представитель Минобороны Штатов добавил, что у него нет информации о боеприпасах, использованных при нападении.

Он также отказался раскрыть информацию о том, были ли американские войска предупреждены об атаке и намерены ли США нанести ответный удар.

Pentagon spokesman John Kirby described the incident as a "complex, coordinated and deliberate attack," adding that the U.S. has contended with similar strikes from the Iran-backed Shia militia groups. https://t.co/KNo7G0JZuB — Dr. Reza Parchizadeh (@DrParchizadeh) October 25, 2021

Обстрел базы Эт-Танф с помощью беспилотников произошел 20 октября — в период эскалации напряженности между США и Ираном. На днях администрация американского президента Джо Байдена заявила, что международные дипломатические усилия по возвращению Тегерана к переговорам по ядерной сделке находятся в «критической фазе» и что терпение Вашингтона уже на исходе.

По одной из версий, нападение на военный объект в Сирии было совершено со стороны Ирака. Однако источник из службы безопасности Ирака, связанный с международной коалицией, сообщил RT Arabic, что нападение было произведено с территории Сирии. Он также добавил, что у сил коалиции была информация об этом нападении.

Кроме того, существует предположение, что атака — это месть за удар Израиля по САР. Поздно вечером 13 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС еврейского государства вошли в воздушное пространство арабской республики в районе Эт-Танф и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры.

.@AuroraIntel publishes first pictures out of Al-Tanf airbase in Syria showing the damage from last nights attack pic.twitter.com/NjM2j7O4Ft — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 21, 2021

Напомним, что американские военные находятся на территории Сирии без разрешения правительства страны и без мандата ООН. Под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) США осуществляют разграбление нефтегазовых месторождений ближневосточного государства.

Официальный Дамаск рассматривает военное присутствие Штатов в арабской республике как оккупацию и грабеж природных ресурсов, принадлежащих сирийскому народу.

1 Организация запрещена на территории РФ.