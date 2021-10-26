Британское издание Al-Quds связало успех «Игры в кальмара» с разоблачением либерализма

Лондон, 26 октября. Сериал «Игра в кальмара» мгновенно стал главным хитом стриминг-сервиса Netflix, несмотря на критику жестокости и вторичности. Автор британской газеты Al-Quds Бакр Садаки объяснил, в чем заключается уникальность южнокорейской дорамы.

Кинообозреватель в посвященной сериалу статье отметил, что «Игра в кальмара» предлагает зрителю больше, чем напряженное зрелище. Так, главным преимуществом дорамы является разоблачение «чудовищности либерализма», который связан с последствиями бунтов рабочих на фоне высоких темпов экономического развития и социального расслоения не только в Южной Корее, но и других странах.

««Игра в кальмара» привносит новый элемент — борьбу за выживание. В этом, на мой взгляд, причина превосходства этого сериала над другими фильмами и телесериалами, полными насилия», — отметил кинообозреватель.

Автор подчеркнул: каждый герой «Игры в кальмара» добровольно принял участие в испытаниях из-за финансовых трудностей, судебного преследования и неспособности удовлетворить даже минимальные жизненные потребности. При этом Садаки согласился с необходимостью возрастного ограничения сериала, так как его просмотр может негативно отразиться на детской психике.

Южнокорейская дорама привлекла внимание не только простых зрителей, но и кинообозревателей из разных стран. Так, журналисты из Швеции составили список малоизвестных фактов о сериале «Игра в кальмара».