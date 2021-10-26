Турист из России перечислил преимущества турецких отелей «18+» перед обычными гостиницами

Аланья, 26 октября. Российский турист посетил гостиницу «18+» в турецком городе Аланья. Отдыхающий рассказал, чем отличается проведение времени в таком месте от обычных отелей.

Турист решил отправиться в отель «только для взрослых» из любопытства. Для размещения он выбрал четырехзвездочную гостиницу. За сутки мужчина платил 2,5 тыс. рублей с учетом услуги «все включено». Путешественника поразило, что в номере был дизайнерский интерьер, много удобств и большая красивая ванная комната.

«Проведя здесь день, я понял всю прелесть этого отеля. Он оказался лучше, чем пятизвездочная гостиница «все включено» на первой линии, где я был недавно. Никаких тебе толп, никакого стояния в очереди с тарелкой на обеде. Все быстро, качественно и для людей», — подчеркнул россиянин в своем блоге «Юрий Малых | путешественник» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдыхающий отдельно отметил постояльцев. По словам туриста, посетителей здесь намного меньше, чем в обычных гостиницах. Молодежных компаний почти нет, так как в среднем, возраст отдыхающих составляет 30 лет. Основной контингент — русские и немцы. Россиянин сделал вывод, что турецкие отели «18+» являются стоящими, если человек хочет насладиться солнцем, морем, системой «все включено» без стресса и в спокойной обстановке.

Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова

Еще одним популярным направлением для путешествий является Египет. Россияне ранее отправились на отдых в Хургаду. Туристы остались шокированы четырехзвездочным отелем, который сравнили с Казанским вокзалом.