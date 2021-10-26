Аналитик Деев рассказал, когда стоит начинать покупать иностранную валюту

Сейчас проходит пик налогового периода в РФ, экспортеры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы. После 1 ноября этот фактор поддержки отечественной валюты уже не будет действовать. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Торги во вторник утром начались с укрепления рубля к доллару и евро, сообщается в распространенной Московской биржей информации.

Доллар с расчетами «на завтра» на 07:07 по московскому времени подешевел на 7 копеек, опустившись до отметки в 69,64 рубля за единицу. Курс евро снизился сразу на 11 копеек до 80,79 рубля за штуку.

«Именно сейчас стоит покупать валюту, поскольку доллар и евро находятся на минимальном уровне более чем за год. Это происходит за счет нескольких факторов. Во-первых, нефтяные котировки достигли уровня 86 долларов на фоне беспорядков в Судане (страна является производителем нефти). По мере стабилизации ситуации в этом государстве цены могут снова пойти немного вниз, а 4 ноября ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи сырья свыше ранее обозначенных 0,4 миллиона баррелей в сутки. Это ожидаемо снизит котировки, что окажет давление на рубль», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

По мнению аналитика, второй фактор — сейчас проходит пик налогового периода в РФ, экспортеры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы. После 1 ноября этот фактор поддержки отечественной валюты уже не будет действовать. И, кроме того, российский рубль перешел к резкому укреплению накануне за счет решения ЦБ об увеличении ключевой ставки. Это кратковременная поддержка для российской валюты, считает аналитик.

«В дальнейшем стоит ожидать контролируемого ослабления рубля, поскольку сильная национальная валюта невыгодна для бюджета — это ослабляет конкурентные преимущества отечественной продукции на внешних рынках. Стоит ожидать, что в течение ноября рубль вновь опустится к доллару и евро на 3–4 рубля в обеих парах», — заключил Артем Деев.

Ранее страны-члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдерами комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня и повысились до 85,15 доллара за «бочку».