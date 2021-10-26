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Польский премьер Моравецкий сравнил с «пистолетом у виска» отказ от судебной реформы

  /   Обновлено: 26 октября 2021 10:22
Политика
Польский премьер Моравецкий сравнил с «пистолетом у виска» отказ от судебной реформы
wikipedia.org  /  Marek Mytnik / CC BY-SA 3.0

Варшава, 26 октября. Евросоюз приставил Варшаве «пистолет к виску», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам премьера, ЕС требует от Польши отказаться от судебной реформы и угрожает заморозить финансирование. Если Брюссель и дальше будет настаивать на том, что Европейский суд имеет приоритет над польской Конституцией, то Варшаве придется прибегнуть к праву вето, затормозив процесс принятия решений внутри блока, сказал Моравецкий. Также премьер заявил, что будет защищать права Польши с помощью «любого оружия, которое найдется у страны», пишет издание The Times.

«Мы считаем, что это и так уже дискриминационный подход в стиле диктата. Но если дела пойдут еще хуже, нам придется пересмотреть нашу стратегию», — высказался политик.

Ранее Евросоюз пообещал обеспечить верховенство над законами Польши. Скандал произошел на фоне того, что Конституционный суд Польши ранее признал несоответствие нормы о превосходстве европейского права над Конституцией страны.

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польша the times моравецкий
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