Мошенники предлагают игрокам АПЛ сертификаты о вакцинации против COVID-19

Манчестер, 26 октября. Злоумышленники связываются с футболистами Английской премьер-лиги (АПЛ) и предлагают им поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Согласно информации источника, уже четыре английских клуба подтвердили, что с ними связывались аферисты, которые предлагали футболистам стать обладателями сертификатов за 1 тысячу фунтов (1,86 тысячи евро). В настоящее время неизвестно, воспользовались ли услугами мошенников спортсмены, которые еще не прошли вакцинацию.

Ранее руководство АПЛ объявило, что 68% футболистов были полностью вакцинированы против COVID-19, а 81% — получил одну дозу вакцины.

После девяти туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Челси», в активе команды Томаса Тухеля 22 очка. На второй строчке находится «Ливерпуль».

Ранее вирусолог Евгений Тимаков назвал предполагаемое число поддельных сертификатов о вакцинации в России. По его словам, большая часть из тех, кто переболел коронавирусом, — с купленными документами.