Журнал Maxim перечислил правила, которые помогут болеть реже

Наука наконец-то нашла виновника постоянных осенних простуд. Благодаря новыми исследованиям, опубликованным в Journal of Microbiome, выяснилось, что этот «негодяй» находится прямо у нас в спальне, пишет журнал Maxim.

«Люди проводят в закрытых помещениях большую часть времени и испытывают на себе воздействие частиц пыли, несущих патогенные бактерии», — заявил доктор биологических наук Ашкаан Фахимпар из Университета Орегона в США.

Благодаря полученным данным, было доказано, что люди, которые привыкли не открывать занавески в спальне, болеют в разы чаще тех, кто предпочитает существовать без штор на окнах. Давно известно, что солнечный свет убивает болезнетворные бактерии, обитающие в пыли. Темнота позволяет им успешно размножаться. По мнению исследователей, в офисах эта проблема также актуальна.

Для эксперимента группа исследователей использовала 11 идентичных комнат с разным уровнем естественного освещения. Все они были заселены обычными бактериями из жилых домов. Из них было около шести процентов патогенных. Все комнаты были поделены на три типа: со стеклами, пропускающими весь возможный свет, стеклами, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи, и тонированными стеклами.

Спустя 90 дней в самых темных комнатах количество болезнетворных бактерий увеличилось вдвое. В помещениях, практически полностью лишенных солнечного света, 6% превратились в 12%, а в солнечных — их количество не изменилось. В жилплощади со стеклами, которые не пропускают УФ-лучи, процент вредителей вырос до 6,8%. Стоит отметить, что большая часть бактерий так или иначе связана с респираторными заболеваниями. В освещенных комнатах этих бактерий практически нет.

По мнению доктора Фахимпара, это исследование заставит всех неравнодушных задуматься, что пора относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих по-другому. И между тесными темными каморками и просторными залами с панорамными окнами делать выбор в сторону последних.

Ранее сообщалось, что люди могут обмениваться полезными бактериями.