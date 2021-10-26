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Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после учений в Японском море
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после учений в Японском море
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Владивосток, 26 октября. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместных учений ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие».

В сообщении пресс-службы флота говорится, что морские маневры проходили в Японском море 14-17 октября. Российская сторона была представлена на них большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», а также двумя тральщиками и подлодкой «Усть-Большерецк».

«В ближайшее время экипажи кораблей проведут пополнение материальных запасов и плановые технические проверки, после чего продолжат выполнение задач по предназначению», — говорится в сообщении.

После учений отряд боевых кораблей двух стран провел совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Впервые совместная группировка прошла через Сангарский пролив.

Ранее сообщалось, что Япония и США обсудили совместный проход российско-китайской группы кораблей через японские проливы. Стоит отметить, что эти маневры наделали много шума в СМИ, передает «Утро.ру».

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учения корабли тихоокеанский флот
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