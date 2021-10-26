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Банк России ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией
Экономика
Банк России ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Центробанк отреагировал на сомнения рынка жестким повышением ставки. Действия регулятора описывает газета «Коммерсантъ».

Согласно полным данным опроса ЦБ РФ по поводу инфляционных ожиданий в октябре этого года, снижение покупательской способности населения происходит по причине множества факторов.

Рынок, по большей части, не угадал, что Банк России будет действовать столь радикально и повысит ключевую ставку сразу на 0,75%. По мнению экспертов, увеличивается озабоченность Центробанка не только по поводу уровня индекса потребительских цен, но также в худшую сторону меняются ожидания на средний и долгосрочный периоды.

Инфляция, которую «наблюдает» население во втором месяце осени, достигла 16,3%, что меньше августовских ожиданий на 0,2%. При этом группа респондентов со сбережениями указывает на более высокие показатели, чем в конце лета (13,6%). Профессиональные аналитики прогнозируют на текущий год инфляцию в 7%, хотя в конце сентября они ожидали ее уровень на отметке в 5,9%. Опрошенные ЦБ специалисты указывают на инфляцию в 4,2% в следующем году, что близко к таргету Центробанка около 4%.

Авторы статьи убеждены, что продемонстрированный курс регулятора на осуществление жесткой кредитно-денежной политики означает намерение подтверждать свою способность влиять на ценовые ожидания и снижать инфляционное давление.

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