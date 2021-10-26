Лондон, 26 октября. Ложные и фейковые новости британских СМИ о России являются журналистскими предрассудками, заявил экс-посол Великобритании в России сэр Тони Брентон.

Дипломат выпустил статью в издании Financial Times, где встал на защиту России в противостоянии с фейковыми новостями британских журналистов. По его словам, такие данные быстро становятся общепринятым фактом, если вписываются в журналистские предрассудки. Например, Россию огульно обвиняют в «шантаже Европы экспортом газа», будто это является неопровержимой истиной. В действительности дела обстоят совершенно иначе, пишет Брентон.

«Россия не только выполняет все свои контрактные обязательства, но и поставляет в Европу практически рекордные объемы газа. Остатки они, разумеется, вольны продавать с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену (скорее всего, Китаю), — причем мы бы поступили точно так же, будь на их месте», — говорится в статье экс-дипломата.

politexpert.net / Аврора Зорина

Брентон добавил, что Европа одновременно критикует Россию за газопровод «Северный поток — 2», хотя он бы помог с доставкой ресурса, и рассчитывает, что Москва предоставит газовые излишки по сходной цене.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что поставки отечественного голубого топлива в Италию выросли в этом году на 15,9%. Объемы экспорта сырья в южноевропейскую страну в текущем году демонстрируют уверенный прирост к результатам 2020 года.