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Бизнесмен Вавилов потратил на свадьбу с 24-летней невестой 73 млн рублей
Шоу-бизнес
Бизнесмен Вавилов потратил на свадьбу с 24-летней невестой 73 млн рублей
wikipedia.org  /  Damon.Peters.1971 / CC BY-SA 4.0

Милан, 26 октября. Российский бизнесмен Андрей Вавилов в прошлые выходные сочетался узами брака с 24-летней Софи-Антуанеттой Делуа. Пышная церемония обошлась молодым примерно в 900 тысяч евро (около 73 миллионов рублей).

Праздничное событие проходило на роскошной вилле недалеко от озера Комо в Италии. Селебрити и обеспеченные гости гуляли целых три дня, по окончании которых их всех отвезли по домам на частном самолете.

В первый день состоялся праздничный ужин для всех прибывших, сама церемония прошла на следующий день, в субботу, а в воскресенье гости собрались за прощальным обедом. Больше всего на свадьбе гостей впечатлил декор — особняк был украшен живыми цветами, которые доставляли на место самолетами. По оценке экспертов, сама вилла обошлась примерно в 2 миллиона рублей. Все гости были размещены в пятизвездочном Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где номер в сутки стоит от 55 до 90 тысяч рублей.

Бизнесмен Вавилов потратил на свадьбу с 24-летней невестой 73 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @eliz_collection_

Однако дороже всего молодоженам обошлись российские звезды. Выступил певец Эмин Агаларов, под хит которого молодые исполнили свой первый танец. Мероприятие и церемонию вели Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, гонорар которых составил по 4 миллиона рублей. Дольше всех для гостей пела Ани Лорак, которой заплатили за вечер порядка 3 миллионов рублей, сообщает kp.ru.

Бизнесмен Вавилов потратил на свадьбу с 24-летней невестой 73 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @eliz_collection_

Ранее стало известно, что всех именитых участников на праздничное событие доставляли на частном самолете. Рассекретила гостей и их перемещение дизайнер Джулия Дилуа (Юлия Коломийцева).

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нагиев свадьба собчак вавилов
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