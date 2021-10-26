Физик МИФИ Сергей Рубин предложил гипотезу формирования первичных черных дыр

Москва, 26 октября. Версию формирования первичных черных дыр предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ под руководством профессора кафедры физики элементарных частиц Сергея Рубина.

Массивная черная дыра формируется минимум миллиард лет. Вселенная образовалась 13,8 млрд лет назад. Это значит, что самой древней черной дыре должно быть не меньше миллиарда, однако зафиксированы первичные объекты, которым не более 700 млн.

Ученые НИЯУ МИФИ предложили следующую версию рождения первичных черных дыр, сообщает РИА Новости. Вселенная имеет гипотетическое поле, у которого есть энергия. При изменении поля, энергия тоже меняется.

«То есть, потенциальная энергия (потенциал) зависит от величины этого поля. Если предположить, что он имеет два минимума, то может оказаться, что за счет флуктуаций ранней расширяющейся Вселенной в некоторой части пространства поле перепрыгнет через "холмик-максимум" и скатится в минимум», — объяснил Рубин.

Энергия стремится к минимуму, если есть трение. Так, основное пространство движется к одному минимуму, тогда как в небольшой области оно может стремиться к другому. За счет противодействия возникает большое количество энергии, которое формируется в черную дыру. Также ученые предполагают, что космические объекты образуются скоплениями.

Как сообщалось ранее, физики из лаборатории Кавендиша в Великобритании смогли приблизиться к доказательству существования новой силы. Ученые провели эксперименты на Большом адронном коллайдере CERN.