Эфир: Заплатит ли Молдавия «Газпрому» долг в $700 млн и где она будет брать газ

Во вторник, 26 октября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают приближающийся газовый кризис в Молдавии.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova-1 заявила, что страна отказывается признавать исторический долг за газ перед «Газпром». По ее словам, сумма долга слишком велика, чтобы фигурировать в вопросах газового контракта с российской компанией. К чему приведет подобная позиция и насколько точно передан контекст слов премьера журналистами?

На данный момент Россия продает Молдавии газ по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров. Кишинев мог бы покупать российский газ и по более дешевой цене, поскольку «Газпром» готов предоставить справедливую цену и скидку в 25%. Однако есть одно условие — страна должна погасить накопившийся долг, который составляет сумму около 700 млн долларов, в течение трех лет без учета долга Приднестровья. Молдавскую сторону эти условия не устроили — денег на погашение долга нет.

Почему Молдавия возражает на встречные шаги России?

Что будет с приднестровским долгом и как он образовался, если Молдавия считает эту территорию своей?

На каких условиях смогут предоставить газ Молдавии Украина и ЕС?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает бывший министр экономики Молдавии Александр Муравский.