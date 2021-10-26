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В Костромской области спасатели вытащили из глубокой ямы черного пса
Общество
В Костромской области спасатели вытащили из глубокой ямы черного пса
instagram.com  /  @elenashtein

Кострома, 26 октября. Спасатели вытащили упавшую в колодец собаку при помощи троса. Животное не пострадало, сообщили в ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС Костромской области».

Инцидент произошел в деревне Некрасово Костромской области. Черная собака оказалась в люке и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Попытки очевидцев достать животное, которые пришли на ее лай, оказались безуспешными.

Местные жители обратились за помощью к спасателям, которые незамедлительно приехали на место случившегося. Сотрудники МЧС достали собаку при помощи альпинистского троса. Животное оказалось очень добрым, терпеливым и благодарным за помощь.

Жители Приморья спасли тигренка из барсучьего капкана, сообщает издание Deita. Юную тигрицу обездвижили, освободили и отвезли к ветеринарам.

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