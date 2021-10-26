Конте готов возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Сульшера

Манчестер, 26 октября. Специалист Антонио Конте хочет возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» в случае отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Согласно данным источника, итальянец уже согласился возглавить «красных дьяволов» и запросил трехлетний контракт. В настоящее время 52-летний специалист является основным претендентом на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

В прошедшее воскресенье «Ливерпуль» разгромил «Юнайтед» со счетом 5:0 в матче девятого тура английского чемпионата. Это поражение от команды Юргена Клоппа стало крупнейшим с 1925 года. На данный момент клуб из Манчестера занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, в его активе 14 очков. Отставание от действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» составляет восемь очков.

В тот же день в матче 12-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» нанес крупнейшее в истории РПЛ поражение «Спартаку» со счетом 7:1. Дублем отметился иранский нападающий Сердар Азмун.