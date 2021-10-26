Bloomberg: Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе

Пало-Альто, 26 октября. Электромобиль Tesla Model 3 стал самым продаваемым в Европе за сентябрь. Впервые он превзошел модели с бензиновыми двигателями, передает агентство Bloomberg.

Компания миллиардера Илона Маска впервые столкнулась с таким ошеломительным успехом, отмечают журналисты. Самый доступный электрокар обошел Clio от Renault и Golf от Volkswagen. Согласно отчету исследовательской компании Jato Dynamics, корпорация демонстрирует «интенсивный рост продаж» в конце квартала.

В целом автомобильная отрасль по-прежнему переживает кризис из-за нехватки электронных компонентов. Интенсивный рост популярности электрокаров экспертов обнадеживает, однако продажи пока не так высоки, чтобы производители могли компенсировать снижение в других сегментах.

Tesla ранее увеличила цены на свои автомобили до 5 тысяч долларов. Повышение затронуло самые дорогие модели Model S и Model X. Толчком к росту ценника стал растущий спрос на электромобили и дефицит мощностей для их производства.