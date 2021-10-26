Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер сыграет злодея в фильме «Бэтгерл»

Лос-Анджелес, 26 октября. Известный американский и канадский актер Брендан Фрейзер присоединился к касту предстоящего супергеройского фильма «Бэтгерл». Блокбастер выйдет эксклюзивно на видеоплатформе HBO Max.

Звезда культового фильма 1999 года «Мумия» может сыграть суперзлодея по имени Светлячок. По сюжету он будет противостоять главной героине, роль которой досталась американской певице и актрисе Лесли Грейс, сообщает издание Deadline. Однако пока официального подтверждения этому нет.

Режиссерами супергеройского фильма по киновселенной DC выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по комедийному боевику «Плохие парни навсегда». За сценарий отвечает Кристина Ходстон, создавшая «Бамблби» и «Флэша», передает «Культуромания». Премьера фильма запланирована на следующий год, точная дата пока не сообщается.

Ранее стали известны подробности киноработы Мэтта Ривза «Бэтмен». Звезда серии фильмов «Сумерки» Кристен Стюарт не стала отрицать, что может появиться в блокбастере вместе с Робертом Паттинсоном. Поклонники уверены, что ей бы очень подошла роль злодея Джокера.