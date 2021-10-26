Захарова назвала недопустимыми слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Москва, 26 октября. Высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие в отношении России «абсолютно недопустимы», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что глава российского дипведомства Сергей Лавров, а также министр обороны Сергей Шойгу уже отреагировали на произошедшее «с фактами на руках, но при этом не без эмоций».

«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России», — рассказала Захарова в эфире Соловьев Live.

Ранее, как сообщает «Утро.ру», Министерство обороны РФ вручило ноту военному атташе при посольстве Германии в Москве. При этом в ведомстве подчеркнули, что высказывания Крамп-Карренбауэр провоцируют эскалацию напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.