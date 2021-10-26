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Видеоблогер Мединский заявил, что население Украины не против объединения с Россией
Политика
Видеоблогер Мединский заявил, что население Украины не против объединения с Россией
flickr.com

Киев, 26 октября. Большинство жителей Украины были бы не против жить в союзном государстве с Россией, но это не устраивает власти страны, считает общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский.

По словам общественника, в 2014 году на Украине дело шло к созданию союзного государства с Россией, но затем случился государственный переворот. Сейчас существует одна причина, по которой власти боятся такого объединения, говорит Мединский. Дело в том, что у политического руководства страны стоит одна задача: получить доступ к самому прибыльному бизнесу на Украине — к ее бюджету. Если Украина станет частью России, то такого доступа у власти больше не будет.

«Если на Украине произойдет сценарий Афганистана, никто у этих ребят спрашивать не будет. Они просто начнут расталкивать всех локтями, чтобы улететь в "Боинге", не цепляясь за шасси», — цитирует Мединского издание «Украина.ру».

Видеоблогер Мединский заявил, что население Украины не против объединения с Россией
Prt Scr youtube.com / Open Ukraine

Общественник говорит, что по-доброму никто не будет уходить из руководства страны. Но вместе с тем, когда Украина будет предоставлена сама себе, начнется совершенно другой разговор, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что основной проблемой украинской энергобезопасности является не скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а большая прореха внутри действующей модели рынка электроэнергетики страны. Из-за несовершенства системы украинские производители и бизнесмены работают себе в убыток. На сегодняшний день запасы угля на Украине сократились в два раза.

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украина россия мединский
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