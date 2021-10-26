Лобода в свадебном платье стала звездой модного показа в Москве

Москва, 26 октября. Певица Светлана Лобода приняла участие в модном показе зимней коллекции дизайнера Бичоллы Тетрадзе. Артистка представила необычное платье невесты под свадебный марш.

Лобода регулярно посещает светские мероприятия в Москве, несмотря на проживание за границей. Недавно артистка решила поддержать своего друга Тетрадзе на модном показе. Звезда примерила свадебное платье от дизайнера и мгновенно стала звездой вечера.

Появление Лободы под марш Феликса Мендельсона сопровождалось вспышками камер и восторженными взглядами публики — многие зрители поспешили заснять наряд звезды.

Стоит отметить, что модный показ стал далеко не первым случаем, когда артистка предстала в одежде от Тетрадзе. Звезды много лет поддерживают дружбу, и исполнительница уже стала неофициальным амбассадором бренда модельера.

Prt Scr instagram.com / @bicholla

Модный показ в Москве отметился не только свадебным платьем Лободы. Именно там артистка вновь встретилась с продюсером Нателлой Крапивиной вскоре после разрыва деловых отношений. Кроме того, звезда предпочла отправиться на мероприятие в компании дочери — возлюбленный исполнительницы пропустил вечер.

Крапивина решила сменить работу после сотрудничества с Лободой. Продюсер призналась, что звезда отнимала все ее время.