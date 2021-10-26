ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту на юге ДНР

Донецк, 26 октября. Подразделения ВСУ обстреляли из минометов окрестности села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные открыли огонь утром со своих позиций у населенного пункта Гранитное. По данным оборонного ведомства ДНР, всего было выпущено 20 мин калибра 82 и 120 мм.

«Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают стягивать тяжелые вооружения к линии соприкосновения в Донбассе. В Киеве призывают власти разработать план «возвращения» неподконтрольных территорий военным путем, передает «Утро.ру».