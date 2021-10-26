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ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту на юге ДНР

  /   Обновлено: 26 октября 2021 09:39
Политика
ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту на юге ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 октября. Подразделения ВСУ обстреляли из минометов окрестности села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные открыли огонь утром со своих позиций у населенного пункта Гранитное. По данным оборонного ведомства ДНР, всего было выпущено 20 мин калибра 82 и 120 мм.

«Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают стягивать тяжелые вооружения к линии соприкосновения в Донбассе. В Киеве призывают власти разработать план «возвращения» неподконтрольных территорий военным путем, передает «Утро.ру».

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