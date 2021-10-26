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S7 в ноябре запустит рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока
Общество
S7 в ноябре запустит рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 26 октября. Авиакомпания S7 в ноябре запустит прямые рейсы в Таиланд из ряда городов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолеты начнут совершать полеты на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Перелеты по каждому направлению планируется осуществлять раз в неделю.

«Уже открыта продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов», — говорится в сообщении компании.

Первый рейс из Иркутска отправится уже 11 ноября, а затем будет производиться раз в неделю по четвергам. Из Новосибирска полеты будут выполняться раз в неделю по субботам начиная с 13 ноября, а из Владивостока — по понедельникам начиная с 15 ноября.

Авиакомпания «Аэрофлот» тем временем вновь открыла продажи субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Льготные тарифы действуют по направлениям из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно в экономклассе, сообщает «Ридус».

Ранее из Хабаровска в Египет отправился первый самолет. Полет выполнялся авиакомпанией Pegas Fly.

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таиланд сибирь дальний восток s7
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