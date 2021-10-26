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Итальянский шеф-повар Ламберти перечислил основные ошибки россиян при приготовлении пасты
Общество
Итальянский шеф-повар Ламберти перечислил основные ошибки россиян при приготовлении пасты
pixabay.com

Москва, 26 октября. Жители России готовят пасту «варварскими» методами, считает итальянский повар Уиллиам Ламберти. Он перечислил главные ошибки россиян в приготовлении этого блюда и поделился своими советами.

Как утверждает эксперт, при выборе пасты нужно ориентироваться на упаковку, обращая внимание на отметки IGT и DOP. Эти маркеры гарантируют качество продукта и указывают на место производства товара. Ламберти рекомендует отдавать предпочтение продукции, произведенной в коммуне Гарньяно и Неаполе. В процессе приготовления пасты нужно воздержаться от ее промывания.

«Никакого варварства вроде масла и промывания пасты под холодной водой!» — рассказал шеф-повар в беседе с изданием «Газета.Ru».

Ламберти отметил, что пасту можно готовить меньше положенного времени, что он и сам практикует в своей деятельности. Так, на этикетках рекомендуют готовить пасту примерно 10 минут, однако в действительно достаточно шести минут.

Итальянский шеф-повар Ламберти перечислил основные ошибки россиян при приготовлении пасты
Prt Scr youtube.com / Rainbow Plant Life

Как сообщалось ранее, макароны могут являться источником сложных углеводов и пищевых волокон. Кроме того, их можно употреблять при похудении, считает диетолог Наталья Круглова.

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еда паста мнение шеф-повар
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