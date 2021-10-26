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Подлодка «Новосибирск» выполнит испытательные пуски ракет «Оникс» и «Калибр» в ноябре
Армия
Подлодка «Новосибирск» выполнит испытательные пуски ракет «Оникс» и «Калибр» в ноябре
wikipedia.org  /  Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0

Москва, 26 октября. Пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ» с атомной подлодки (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М запланированы на середину ноября.

Источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что пуски крылатых ракет, в том числе один залповый, будут проходить в рамках программы государственных испытаний подлодки «Новосибирск». Отмечается, что АПЛ должна быть передана российскому флоту в конце 2021 года.

«На середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ" как с надводного, так и с подводного положения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подлодка проекта 955-А «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Недавно также завершились очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее впервые запустили с АПЛ, передает «Утро.ру».

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