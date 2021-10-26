Пенсионерам начислят по 19 тысяч рублей за путешествия по России

Москва, 26 октября. Новые выплаты станут доступны для российских пенсионеров с 1 ноября 2021 года. Получить деньги смогут многие граждане без предоставления дополнительных документов, уточнили в ПФР.

Речь идет о компенсациях, предоставляемых получателям страховых пенсий по старости и инвалидности. Рассчитывать на денежное довольствие смогут те, кто проживает в северных районах страны или там, где местность приравнена к Крайнему Северу, передает «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Данной категории россиян выплатят компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Благодаря новым правилам, введенным ПФР, гражданам не придется собирать дополнительные документы, чтобы подтвердить факт путешествия. Кроме того, неработающие пенсионеры также смогут получить деньги, даже если их отпуск будет проходить за рубежом, но в этом случае им компенсируют только проезд до пересечения границы РФ с другим государством.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева ранее заявила, что пожилые россияне смогут получить по 15 тысяч рублей на фоне высокого уровня инфляции. К таким мерам правительство прибегало в 2017 году — тогда гражданам начислили по 5 тысяч рублей. С учетом инфляционных процессов, денежная надбавка может быть увеличена.