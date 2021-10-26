Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Оттаву Сенаторз»

Вашингтон, 26 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой» благодаря дублю капитана команды Александра Овечкина и трем заброшенным шайбам Ти Джея Оши. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В составе победителей по разу отличились защитник Ник Дженсен и вице-капитан Джон Карлсон. В матче также отметились положительными действиями два российских хоккеиста — защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, а голкипер Илья Самсонов парировал 32 из 37 ударов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее капитан вашингтонской команды Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов НХЛ. Нападающий обошел легендарного канадца Марселя Дионна. Рекорд по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.