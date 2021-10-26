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Лента
26 октября 11:31
11:26
Политика
Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
11:26
Происшествия
В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка скончалась от отравления алкоголем
11:25
Весь мир
Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии
11:24
Политика
Немецкий правозащитник Мурей о ситуации в Германии: «Русским здесь не место»
11:24
Общество
Власти Новосибирской области вводят систему QR-кодов с 30 октября
11:23
Общество
Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
11:22
Весь мир
Иран расширяет производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе
11:21
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту избиения подростка в новосибирском супермаркете
11:21
Общество
Роспотребнадзор предупредил о лекарствах, которые снижают выработку иммунитета к COVID-19
11:21
Шоу-бизнес
Модель Кендалл Дженнер надела ковбойскую шляпу, чтобы отвлечь внимание от бикини
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«Этот день в истории». Что произошло 26 октября, праздники, факты, люди
Видео

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Сегодня в мире отмечают необычный праздник — День приятных неожиданностей. Кто и когда придумал отмечать этот день неизвестно, но праздник полюбился многим. Не забудьте поздравить своих близких и подарить им маленький презент — радовать окружающих не только приятно, но и полезно для здоровья.

26 октября 1824 года был открыт Малый театр в Москве. Свое название он получил в противоположность Большому театру, предназначенному для оперных и балетных спектаклей.

Чем еще запомнится 26-1 день октября, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

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этот день в истории
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