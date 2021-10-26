«Этот день в истории». Что произошло 26 октября, праздники, факты, люди

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Сегодня в мире отмечают необычный праздник — День приятных неожиданностей. Кто и когда придумал отмечать этот день неизвестно, но праздник полюбился многим. Не забудьте поздравить своих близких и подарить им маленький презент — радовать окружающих не только приятно, но и полезно для здоровья.

26 октября 1824 года был открыт Малый театр в Москве. Свое название он получил в противоположность Большому театру, предназначенному для оперных и балетных спектаклей.

Чем еще запомнится 26-1 день октября, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».