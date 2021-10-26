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Летающий электрокар появится на китайском рынке
Экономика
Летающий электрокар появится на китайском рынке
pixabay.com

Пекин, 26 октября. Дочерняя компания китайской Xpeng в лице HT Aero готовится выпустить новый электромобиль, который может не только ездить, но и летать по воздуху. Массовое производство планируют начать с 2024 года.

Модель будет оснащена несколькими технологиями для повышения безопасности и винтами, способными автоматически складываться при активации режима передвижения по земле. Технические характеристики и динамика разгона авто по дороге и в воздухе пока не раскрываются.

Новинка оценивается примерно в 1 млн юаней, что приравнивается к 11 млн рублей. По словам представителей компании, в будущем им предстоит оценить возможность поднятия на небольшую высоту потребительского автомобиля с юридической точки зрения.

Американская корпорация Apple намерена разработать собственный электрокар. Представители фирмы уже приступили к переговорам с азиатскими автопроизводителями.

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