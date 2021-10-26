Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У умер на 89-м году жизни

Сеул, 26 октября. Экс-глава Южной Кореи Ро Дэ У скончался на 89-м году жизни, сообщает агентство Yonhap.

С февраля 1988 года по февраль 1993 года он был главой Республики Корея, победив на первых демократических выборах в стране в 1987 году и опередив кандидатов от оппозиции. В августе 1996 года его осудили на 22 года тюрьмы, но в начале 1998 года политик получил амнистию от президента Ким Дэ Чжуна.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен намерен провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Россию. Корейский дипломат планирует посетить Москву 26-28 октября.