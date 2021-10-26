Расчеты БПРК «Бал» и «Утес выполнили ракетные стрельбы в ходе учений в Черном море

Севастополь, 26 октября. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Утес» Черноморского флота РФ выполнили стрельбы в ходе совместных учений с отрядом кораблей.

Отмечается, что маневры проводились в рамках плана итоговой проверки за учебный год. В ходе учений боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение ракету-мишень «Прогресс», которая была запущена комплексом «Утес». Благодаря применению ЗРК «Штиль» цель была успешно поражена, передает телеканал «Звезда».

Кроме того, расчеты БПРК «Бал» выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах. Военнослужащие также выполнили нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса. Подчеркивается, что на время проведения учений морской полигон в акватории Черного моря был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли порядка 20 кораблей и вспомогательных судов.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота провели тренировку по отражению воздушного нападения в пункте базирования в Балтийске. В ней участвовали более 10 боевых единиц Балтийской военно-морской базы.