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Минэкономики Украины: высокая цена на импортный газ приведет к падению ВВП

  /   Обновлено: 26 октября 2021 09:14
Экономика
Минэкономики Украины: высокая цена на импортный газ приведет к падению ВВП
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 октября. Если средняя стоимость газа достигнет отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, Украина начнет терять ВВП, заявил первый вице-премьер, министр экономики страны Алексей Любченко.

Официальному Киеву необходимо сделать ставку на собственную добычу голубого топлива, и опираться в данном случае следует на концепцию развития нефтегазовой отрасли, по которой в 2020 году страна должна была добыть свыше 20 млрд кубометров сырья, добавил Любченко.

«Сейчас будет утверждена масштабная программа энергоэффективности, включающая реновацию жилых домов и коммуникаций, которая позволит нам в будущем экономить до 20-30% энергоносителей», — подчеркнул украинский министр.

«Нафтогаз Украины» ранее заключил соглашение с молдавской компанией Energocom о поставках до 700 млн кубометров газа в случае необходимости. На такой шаг Киев пошел после официального обращения Кишинева с просьбой оказать поддержку в период энергетического кризиса.

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