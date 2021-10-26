Депутат Госдумы Морозов объяснил, почему Россия готова оставить Украину без газа

Россия не будет продлевать контракт с Украиной, если это будет экономически не выгодно Москве. Об этом ФАН рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

Оставить Украину без газа

После распада СССР Россия осталась зависимой из-за того, что ее трубопроводы пролегали через ставшие самостоятельными и не всегда дружественными государства. Такое мнение для Bloomberg высказал аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

«Отношения Москвы со многими из этих стран менялись. И далеко не в лучшую сторону, с точки зрения России. Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — написал Джулиан Ли.

Федеральное агентство новостей /

Он считает, что «Северный поток — 2» позволит Москве решить проблемы зависимости от Украины, Молдавии, Польши, Чехии, Румынии и Болгарии, с которыми у РФ «не дружественные отношения».

«Украина пока может спать спокойно»

Как отметил Олег Морозов, до 2024 года Украина может спать спокойно. Во-первых, сейчас существует долгосрочный контракт. Во-вторых, если есть возможность заплатить штраф и не поставлять Украине газ, Россия этим путем не пойдет.

«Мы будем поставлять газ ровно столько, сколько прописано в контракте. И в этом смысле Украина находится в привилегированном положении в сравнении с теми же европейцами. Они не получают напрямую наш газ, но транзит-то сохраняется. В этом смысле у нас с Украиной проблемы нет», — пояснил Олег Морозов.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

Что касается дальнейшей судьбы транзита, то, по мнению депутата, ситуация абсолютно прозрачная и понятная. Будут экономические условия, которые России окажутся выгодными — Москва продолжит сотрудничать с Украиной.

«Если хороших условий не будет, мы не будем уступать и что-то делать специально для того, чтобы сделать хорошо Украине. Они должны это понимать — время «Ч» приближается. Тогда им придется ответить на вопрос, хотят они партнерства с Россией или не хотят», — заключил Олег Морозов.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.