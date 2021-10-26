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Шоу-бизнес
Модель Кендалл Дженнер надела ковбойскую шляпу, чтобы отвлечь внимание от бикини
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Модель Кендалл Дженнер надела ковбойскую шляпу, чтобы отвлечь внимание от бикини
Шоу-бизнес
Модель Кендалл Дженнер надела ковбойскую шляпу, чтобы отвлечь внимание от бикини
flickr.com  /  Best Fashion Week

Сакраменто, 26 октября. Зима близко. Даже на Восточном побережье США это становится заметным. Кендалл Дженнер, чтобы успеть погреться в лучах солнышка, летит на запад. Там пока еще можно насладиться летом. Супермодель оказалась на девичнике подруги и опубликовала по случаю очень горячий снимок в бикини на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Кендалл Дженнер позирует в откровенном бикини оливково-золотого оттенка перед зеркалом. На ее голове ковбойская шляпа, которая хоть ненадолго может отвлечь внимание ее подписчиков от умопомрачительной фигуры в форме песочных часов. Розовая шляпа украшена инициалами модели и длинной бахромой, из-за которой практически не видно лицо Дженнер.

Позировать «инкогнито» у семейства Кардашьян в крови. Кендалл делает это не так, как ее сестры. Публикация вызвала небывалый ажиотаж в Сети. Фотография за первый же час набрала более двух миллионов лайков.

Дженнер не скрывает свою зависимость от социальных сетей. Ранее она также признавалась, что страдает от тревожного расстройства и панических атак.

Еще в прошлом году модель во время эфира в передаче Good Morning America вспомнила случай, когда ей впервые пришлось столкнуться с психическими проблемами, после чего она сразу обратилась за помощью к матери.

«Она отвела меня к куче врачей, чтобы убедиться, что с моим организмом все в порядке. И так оно и было. Никто никогда не говорил мне, что у меня повышенная тревожность. Может быть, три или четыре года назад она вернулась, у меня начались безумные панические атаки. Только сейчас я получила необходимую информацию об этом», — рассказывала она.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Модель Кендалл Дженнер надела ковбойскую шляпу, чтобы отвлечь внимание от бикини
кендалл дженнер инстаграм бикини ковбойская шляпа
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