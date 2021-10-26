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Почему Молдавия не хочет платить «Газпрому» долг в 700 млн долларов и кто в итоге его заплатит
Экономика
Почему Молдавия не хочет платить «Газпрому» долг в 700 млн долларов и кто в итоге его заплатит
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что страна отказывается признавать исторический долг за газ перед российской компанией «Газпром». По ее словам, это очень большая сумма, которая должна обсуждаться отдельной темой и не фигурировать в вопросах газового контракта с «Газпромом». Насколько адекватна подобная позиция и точно ли передан контекст слов премьера журналистами?

Заметим, сейчас Молдавия закупает газ у России по рыночной цене приблизительно в 790 долларов за 1000 кубометров. Россия в свою очередь в ходе двухдневных переговоров выразила готовность предоставить справедливую цену на газ и скидку в 25% в обмен на погашение накопленного долга в размере около 700 миллионов долларов в течение трех лет, без учета Приднестровья. Россия идет навстречу Молдавии, почему Молдавия возражает?

Какова судьба и размер «приднестровского долга», как он образовался и почему Молдавия не хочет его оплачивать, если считает, что Приднестровье — это территория Молдавии? Может ли Молдавия получать газ из Украины или ЕС и на каких условиях?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Александр Сергеевич Муравский, бывший министр экономики Молдавии.

Эфир состоится во вторник, 26 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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