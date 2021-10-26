Политолог Лукьянов: у Украины нет перспектив вступления в НАТО

Москва, 26 октября. Страны-участники Североатлантического альянса не станут рисковать отношениями с Россией ради присоединения Украины к союзу. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Москва не может вмешиваться в этот процесс. Киев сам вправе решать, куда ему стоит вступать.

«Я думаю, что если станет реальным вопрос о серьезном взаимодействии Украины и США, в военной области и области безопасности, то реакция России будет весьма жесткой. Россия использует возможности для того, чтобы очень четко продемонстрировать, что мы с этим мириться не собираемся», — отметил эксперт.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Он добавил, что размещение американского вооружения на украинской территории Россия будет воспринимать как угрозу. По этой причине на Западе и не идут на столько конкретные шаги. Они понимают, что это может спровоцировать военную экскавацию.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что НАТО не нужно вступление Украины в Альянс. Все, что ему нужно, он получит и так, без интеграции Киева.